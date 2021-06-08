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【加密貨幣】美國追回230萬美元比特幣贓款 比特幣價格立即大挫

股樓投資 18:28 2021/06/08

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美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline於上月遭到駭客攻擊，其後該駭客組織DarkSide要求管道公司支付440萬美元的比特幣贖金，及後才恢復了管道的營運。美國司法部門及後參與調查，周一（7日）宣布成功追回部份被勒索加密貨幣，即67.3枚比特幣，以現時比特幣約33,000美元計算，即美國當局追回價值222萬美元的比特幣。

【加密貨幣】曾指比特幣是泡沫 白宮顧問持逾百萬美元比特幣

消息公布後，比特幣立即下跌，數分鐘內跌幅達7%，其他加密貨幣亦被拖累，以太坊、幣安幣等其他貨幣一度跌逾一成，現時比特幣跌9.6%，報32,741美元。過往比特幣一直以匿名、安全見稱，現時美國當局已追回駭客的比特幣，市場擔心是次行動影響加密貨幣的匿名性。

此外，美國前總統特朗普（Donald Trump）接受霍士新聞訪問時表示，比特幣看起來是一個騙局，坦言不喜歡比特幣，因比特幣正削弱美元的重要性，認為比特幣應接受更多監管。

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撰文 : 林展鋒

虛擬貨幣 美國司法部 特朗普 以太坊 比特幣 美國 美元

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