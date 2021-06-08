【大行點睇】中金指歐美成快手下一個市場目標　料整體用戶仍處增長趨勢中　維持「跑贏行業」評級

中金發表研報指，該行近期與快手管理層進行非交易性路演，向管理層指投資者主要關心用户增長、費用投入、商業化和海外業務的問題，管理層表達了最新看法，包括1.用户增長仍處於增長趨勢中 ；2.公司認為目前廣告業務發展勢頭良好，未來將聚焦六大方向一一提升廣告分發精準度、提升廣告素材質量、擴展行業覆蓋、在一線城市加大銷售力度、提升品牌廣告規模，以及發展廣告聯盟；3、電商方面，以打造信任電商為目的，當下重心包括不斷拓展品類，引入跟多商家和品牌，完善快手小店、好物聯盟等基礎設施。

海外市場方面，目前核心區域包括南美、東南亞、中東等，下一個市場目標是歐美。公司在選擇目標市場後需要打磨產品和加強內容生態，通過產品留存率、用户時長等核心指標決定是否追加投入。公司海外業務整體節奏是循序漸進的，有不同的增長團隊負責對應區域，有產品研發、後臺中臺支持，未來也會逐步開始做廣告等商業化。

中金維持快手今明兩年盈利預測，維持「跑贏行業」評級，目標價316元不變。

大行對快手評級及目標價：

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