  • 30°C
香港時間 : 2021608日 (二) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】中金指歐美成快手下一個市場目標　料整體用戶仍處增長趨勢中　維持「跑贏行業」評級

股樓投資 17:43 2021/06/08

分享：

中金發表研報指，該行近期與快手管理層進行非交易性路演，向管理層指投資者主要關心用户增長、費用投入、商業化和海外業務的問題，管理層表達了最新看法，包括1.用户增長仍處於增長趨勢中 ；2.公司認為目前廣告業務發展勢頭良好，未來將聚焦六大方向一一提升廣告分發精準度、提升廣告素材質量、擴展行業覆蓋、在一線城市加大銷售力度、提升品牌廣告規模，以及發展廣告聯盟；3、電商方面，以打造信任電商為目的，當下重心包括不斷拓展品類，引入跟多商家和品牌，完善快手小店、好物聯盟等基礎設施。

海外市場方面，目前核心區域包括南美、東南亞、中東等，下一個市場目標是歐美。公司在選擇目標市場後需要打磨產品和加強內容生態，通過產品留存率、用户時長等核心指標決定是否追加投入。公司海外業務整體節奏是循序漸進的，有不同的增長團隊負責對應區域，有產品研發、後臺中臺支持，未來也會逐步開始做廣告等商業化。

中金維持快手今明兩年盈利預測，維持「跑贏行業」評級，目標價316元不變。

大行對快手評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

快手—W（01024） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折