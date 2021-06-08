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邁阿密豪宅以2250萬美元售出 創下美國最大加密貨幣房地產交易記錄

環球政經 18:16 2021/06/08

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鄰近邁阿密海灘的公寓住宅Arte一套頂層公寓，於5月中27日透過加密貨幣形式，以2250萬美元出售，平均呎價為4,440.50美元，打破了邁阿密海灘之前每平方呎的價格記錄，同時創下了迄今為止美國最大宗的加密貨幣房地產交易記錄。

據《福布斯》報道指，Arte的發展商Alex Sapir及Giovanni Fasciano認為，住宅房地產和加密貨幣最終會有所融合。在他們宣布接受加密貨幣付款的半個月後，至五月中旬，一位匿名的買家以價值2250萬美元加密貨幣買下其中一個單位。

Arte公寓內部裝潢：

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出售的單位面積達5067平方呎，位於一座12層公寓的9樓，該單位包括4間臥室和4間浴室。而其最獨特之處，在於擁有一個2960平方呎的露台，可以飽覽邁阿密海灘的風景。

發展商未有透露買家的姓名，也沒有透露買家所用的是哪種加密貨幣，而他們認為現正處在房地產市場的轉捩點：「加密貨幣是財富的未來，我們認為這只是開始。（Cryptocurrency is the future of wealth, and we believe this is only the beginning. ）」。

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撰文 : 陳楚琨

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