邁阿密豪宅以2250萬美元售出 創下美國最大加密貨幣房地產交易記錄

鄰近邁阿密海灘的公寓住宅Arte 一套頂層公寓,於5月中27日透過加密貨幣形式,以2250萬美元出售,平均呎價為 4,440.50美元,打破了邁阿密海灘之前每平方呎的價格記錄,同時 創下了迄今為止美國最大宗的加密貨幣房地產交易記錄。

據《福布斯》報道指,Arte的發展商Alex Sapir及Giovanni Fasciano認為,住宅房地產和加密貨幣最終會有所融合。在他們宣布接受 加密貨幣付款的半個月後,至五月中旬 ,一位匿名的買家 以價值2250萬美元加密貨幣買下其中一個單位。

Arte 公寓 內部裝潢:

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

出售的單位面積達5067平方呎,位於一座12層公寓的9樓,該單位包括4間臥室和4間浴室。而其最獨特之處,在於擁有一個2960平方呎的露台,可以飽覽 邁阿密海灘的風 景。

發展商未 有透露買家的姓名,也沒有透露買家所用的是哪種加密貨幣,而他們認為現正處在房地產市場的轉捩點:「加密貨幣是財富的未來,我們認為這只是開始。( Cryptocurrency is the future of wealth, and we believe this is only the beginning. ) 」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機