【金融科技】ING銀行力推金融科技　培育初創助落地

▲ ING正式宣布，軟件即服務（SaaS）初創平台Stemly將由從ING新加坡創新實驗室ING Labs Singapore分拆出來，成為首間經ING Labs Singapore企業孵化計劃分拆出來的公司。

推動金融科技初創發展，成為各大銀行機構及各國政府重要課題之一。歐洲大型銀行荷蘭國際集團（ING）近年也積極培育初創，推出各種企業孵化計劃。近日ING正式宣布，軟件即服務（SaaS）初創平台Stemly將由從ING新加坡創新實驗室ING Labs Singapore分拆出來，成為首間經ING Labs Singapore企業孵化計劃分拆出來的公司。

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ING宣布，SaaS平台Stemly由創辦人Giuseppe Manai和Sanjay Saini在2018年成立，該企其後參加ING LabsSingapore企業孵化計劃。而終在近日Stemly將從ING新加坡創新實驗室分拆，並成為一間獨立公司。風險投資基金 Elev8、ING風險投資部門 ING Ventures 、新加坡經濟發展局（EDB）屬下的創投機構New Ventures以及其他投資者，將向Stemly合共投資250萬美元（約1939萬港元）。

據資料顯示，Stemly旨在解決供應鏈營運和金融業現正面臨的決策智能差距，例如在製造業和零售業規劃需求的過程中，企業可能需要三星期或更長時間才能對消費者行為的變化作出反應，從而導致商品滯銷和銷售損失。但透過自主機器學習科技，Stemly可破解資料科學的迷思並實現具影響力的業務成果，增強企業的決策能力。此平台亦可自動預測和改善企業的供應鏈和財務工作流程。

▲ 透過自主機器學習科技，Stemly可破解資料科學的迷思並實現具影響力的業務成果，增強企業的決策能力。此平台亦可自動預測和改善企業的供應鏈和財務工作流程。

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責任編輯：曾曉汶