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【職場平等】亞馬遜被指控性別不平等　女性晉升機會較男性少？

商業 17:29 2021/06/08

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職場性別平等議題，一直都受上班族關注。麥肯錫全球研究所就全球企業性別多元化進行調查，發現一間公司的盈利表現，與其女性管理層的數目有一定關係。然而，現時仍有公司被指控，出現職場性別不平等問題。

據Business Insider報道，亞馬遜Prime會員部門出現性別不平等的問題，例如男性和女性的晉升比例不平等、女性被職場騷擾等。報道更引用了該部門11名前任及現任員工的陳述，以及一封給亞馬遜人力資源部門的信件，指出公司「在制度上對女性存有偏見」，而在這種文化下，女性晉升機會受影響。

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該報道同時列舉亞馬遜在制度上不平等的例子，包括曾有5名女性向公司提出了歧視訴訟，指出她們的經歷牽涉到騷擾，以及種族和性別歧視等。

亞馬遜發言人反駁上述說法，Prime會員部門中，有18名女性在去年得到晉升，並補充公司內的女性晉升與男性晉升相同。另外，有外媒就性別不平等的指控向亞馬遜查詢。發言人表示，「這些說法不能反映亞馬遜或其Prime團隊的文化」，更補充Prime會員部門為了令僱員感到被支持，已培養多元化、平等和包容的文化。

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發言人更指，團隊的管理層中女性數目在增加。Prime團隊更制定了目標，帶領團隊更進一步。例如女性擔任管理層的數目將增加一倍，並且於2021年會專注保留女性在高級經理或以上級別。

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責任編輯：馬意文

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