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【兼職筍工】筲箕灣兒童中心及圖書館請託管功輔導師 時薪75元 入職條件一覽

理財智慧 17:27 2021/06/08

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香港小童群益會筲箕灣兒童中心及圖書館請託管功輔導師，時薪75元，主要負責執行小組功課輔導。工作時間為星期一至五，下午3時至下午6時半，每天工作3.5小時，每週工作5天，有關工作期由2021年9月1日至2022年7月31日。

【逆市筍工】3香港請見習行政人員 有「優越」薪酬 大學畢業可申請 去年逾千人爭約30個位 【下一頁

【金融科技】港府疫下創1,000個金融科技職位 正研究數碼貨幣應用於跨境支付 【下一頁

入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可電郵(hkeskw@bgca.org.hk)履歷表給香港小童群益會筲箕灣兒童中心及圖書館。如要索取收集個人資料聲明, 請與吳女士(Tel: 25699732)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂
 

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