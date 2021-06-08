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【港交所旗下】LME將於今年9月重啟「交易圈」喊價交易

股市 17:59 2021/06/08

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受疫情影響，自去年3月起，LME暫停Ring公開喊價交易。

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）早前提出建議，擬永久結束已維持了144年的公開喊價制度「交易圈」（Ring），改為完全以電子交易決定工業金屬的官方結算價，建議受不少人士抨撃。LME周二（8日）發表有關諮詢結果表示，LME將於今年9月6日起，重啟Ring公開喊價交易。

LME今年曾打算永久結束「交易圈」喊價交易，詳見﹕ 【下一頁】

LME為現時歐洲唯一保留公開喊價制度的交易所。受疫情影響，自去年3月起，LME暫停Ring公開喊價交易。經過一系列諮詢後，LME表示，在疫情期間，以電子交易決定官方現貨結算價（LME Official Price）行之有效，亦吸引更多人參與。

不過LME指，部分會員向LME反映，認為Ring公開喊價交易仍是最有效提高交易效率的方法。因此LME宣佈，擬重啟Ring公開喊價交易，LME官方結算價將部分來自Ring公開交易。

不過LME亦表示，考慮到大部分市場參與者較著重收市價（LME Closing Price），同時電子交易亦能夠提供更高透明度，因此LME決定維持現行做法，以電子方式決定收市價。

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編輯﹕賴奕羚

港股 電子交易 香港交易所（00388） 倫敦 香港交易及結算所有限公司
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