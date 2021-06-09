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【職場熱話】ABC同事愛說成語 卻一知半解 對客人說「情投意合」是甚麼意思？

理財智慧 14:00 2021/06/09

分享：

香港是國際金融中心，本來就已經有不少外國人在此定居。現在更有不少海歸子女回流工作，不太會說中文的人並非罕見。近日有網民於網上討論區發文，指新請的海外出生的同事經常亂用成語。

網民經歷：

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有網民學習了ABC同事的說法，指要「放長雙眼看她如何「奮不顧身」！」不過，他們覺得有這種同事還是很不錯的，上班時搞笑能改善工作氣氛，又可以打開話題。

【網民熱話】裝修後怕師傅偷配鎖匙 應該換鎖？ 網民： 驚唔驚換鎖師傅會出去再配一條？【下一頁

亦有人分享差不多的經驗，稱曾有同事離職時收到海歸同事的「一路好走」的祝福。而且也有聽過海歸明星把「奮不顧身」說成「粉身碎骨」。

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責任編輯：張瑋婷

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【職場熱話】吃過散水餅 同事翌日齊肚痾 疑被下瀉藥 網民：睇得出你地關係有幾好

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