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【機械人助力】Geek+夥Circle K部署機械人　建亞洲大型便利店智能倉庫

科技 19:15 2021/06/08

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在新冠疫情下，日本市民傾向留在家中，導致線上購物的崛起。為順應網路購物的熱潮，日本許多屬於實體的大型購物品牌也開始轉型，紛紛投入物流業，來抗衡諸如亞馬遜（Amazon）等的大型網路商店。據日媒報道，日本7-ELEVEN將在千葉縣和神奈川縣兩處設置物流據點，只要顧客在手機上下單，機械人就會自動送貨上門。

【Tesla】Tesla新版手機App內容曝光　 擬整合保險服務＋全自動駕駛

據悉，香港OK便利店全新物流配送中心現時為全港超過300間OK便利店提供營運所需的貨品。為應付大流量的供應鏈需求，物流中心引入極智嘉的自動化物流解決方案，倉庫內100部智能機械人，可以24小時不停運作，每日處理逾1,000,000件貨物。極智嘉的智能倉庫管理系統，同時能夠在AMR機械人運作過程中，自動保存貨物出庫記錄，使倉庫資料數碼化。

此外，升級成智慧物流中心之後，極智嘉的機械人能夠在貨架下行走自如，無需預留大量通道讓工作人員行走，貨架可以密集式排列，優化物流中心每一寸倉儲空間，來應付每日貨如輪轉的營運需求，降低營運成本。

OK便利店高級供應鏈管理經理馬家慶指出，引入自動化科技對團體是一個重大改變。投入極智嘉智能機械人後，革新整個供應鏈的管理流程，改善員工的工作環境之餘，能提升顧客的消費體驗。為應對市場的變化和預測未來需求，OK便利店推行倉庫數碼化，以提供靈活可控的實時數據，有利建構其強大的供應鏈，亦帶動其他企業考慮轉型。

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【電動狂熱】福特生產電動車多於汽油車　福特CEO：料2030年只推出電動車

責任編輯：張凱琳

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