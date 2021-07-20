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【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）

Hot Talk 10:52 2021/07/20

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【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團推2000萬元大抽獎7.20登記　頭獎500萬元買樓券（附網址連結）

長江集團公布，長實 （01113） 、長和 （00001） 等將聯同李嘉誠基金會送出總值2,000萬元的禮券大抽奬，名額有36名，鼓勵市民接種疫苗。長江集團、李嘉誠基金會的疫苗抽獎頭獎，可獨得價值500萬元的長江集團禮券組合，名額為1份。至於二獎也可得300萬元長江集團禮券，名額為兩份。長江表示，禮券可用於購買長實發展的一手物業，以及支付集團其他服務、消費。

李嘉誠基金會、長江集團最新公佈，抽獎網上登記從7月20日（周二）早上9時開始，截止時間為9月10日晚上11時59分。抽獎將於9月13日舉行，並於9月20日公佈得獎結果。

抽獎登記網址﹕https：//www.ck-lksf-supportvaccine.hk/

圖看長江、李嘉誠基金會抽獎重點和常見問題

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凡於8月31日之前年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港永久居民或非永久居民，可參加抽獎。至於曾感染新冠病毒並已康復者，則只需完成接種一劑新冠疫苗。

一文看清各界有何疫苗抽獎及疫苗獎賞，詳見【下一頁】

本港地產商送出疫苗抽獎優惠（按圖可放大）

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是次大抽獎送出2,000萬元長江集團禮券，可用於長江集團旗下的產品或服務，包括用作支付購買長實發展的一手物業的部分樓價；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3香港、Hutchgo 旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付海逸國際酒店集團旗下酒店住宿餐飲消費等。

所有在8月底前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人均可登記參加。

相關文章：【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假？（不斷更新）

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港股 長實集團（01113） 長和（00001） 李嘉誠 疫苗 豐澤 李嘉誠基金會 生活易 屈臣氏 百佳

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