【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團推2000萬元大抽獎7.20登記　頭獎送500萬元買樓券（附網址連結）

▲ 【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團推2000萬元大抽獎7.20登記 頭獎500萬元買樓券（附網址連結）

長江集團公布，長實 （01113） 、長和 （00001） 將聯同李嘉誠基金會送出總值2,000萬元的禮券大抽奬，名額有36名，鼓勵市民接種疫苗。長江集團、李嘉誠基金會的疫苗抽獎頭獎1名，可獨得價值500萬元的長江集團禮券，二獎兩名，亦可獲得300萬元長江集團禮券。禮券可用於購貫長實發展的一手物業，以及支付集團其他服務、消費。

李嘉誠基金會、長江集團最新公佈，抽獎網上登記從7月20日（周二）早上9時開始，截止時間為9月10日晚上11時59分。抽獎將於9月13日舉行，並於9月20日公佈得獎結果。

抽獎登記網址﹕https：//www.ck-lksf-supportvaccine.hk/

凡於8月31日之前年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港永久居民或非永久居民，可參加抽獎。至於曾感染新冠病毒並已康復者，則只需完成接種一劑新冠疫苗。

一文看清各界有何疫苗抽獎及疫苗獎賞，詳見【下一頁】

本港地產商送出疫苗抽獎優惠（按圖可放大）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

是次大抽獎送出2,000萬元長江集團禮券，可用於長江集團旗下的產品或服務，包括用作支付購買長實發展的一手物業的部分樓價；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3香港、Hutchgo 旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付海逸國際酒店集團旗下酒店住宿餐飲消費等。

所有在8月底前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人均可登記參加。

相關文章：【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排 邊間有打針假？（不斷更新）

相關文章：【疫苗優惠】恒地6至9月辦6次抽獎送逾千萬元 頭獎可獲超過100萬元的足金60両

相關文章：【疫苗優惠】新鴻基地產推「日日有獎抽」抽獎 7月8月每日送兩部iPhone12、涉款逾千萬元