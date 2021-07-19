  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團推2000萬元大抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）

Hot Talk 14:34 2021/07/19

分享：

【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團推2000萬元大抽獎7.20登記　頭獎500萬元買樓券（附網址連結）

長江集團公布，長實 （01113） 、長和 （00001） 等將聯同李嘉誠基金會送出總值2,000萬元的禮券大抽奬，名額有36名，鼓勵市民接種疫苗。長江集團、李嘉誠基金會的疫苗抽獎頭獎，可獨得價值500萬元的長江集團禮券組合，名額為1份。至於二獎也可得300萬元長江集團禮券，名額為兩份。長江表示，禮券可用於購買長實發展的一手物業，以及支付集團其他服務、消費。

李嘉誠基金會、長江集團最新公佈，抽獎網上登記從7月20日（周二）早上9時開始，截止時間為9月10日晚上11時59分。抽獎將於9月13日舉行，並於9月20日公佈得獎結果。

抽獎登記網址﹕https：//www.ck-lksf-supportvaccine.hk/

凡於8月31日之前年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港永久居民或非永久居民，可參加抽獎。至於曾感染新冠病毒並已康復者，則只需完成接種一劑新冠疫苗。

一文看清各界有何疫苗抽獎及疫苗獎賞，詳見【下一頁】

本港地產商送出疫苗抽獎優惠（按圖可放大）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

是次大抽獎送出2,000萬元長江集團禮券，可用於長江集團旗下的產品或服務，包括用作支付購買長實發展的一手物業的部分樓價；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3香港、Hutchgo 旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付海逸國際酒店集團旗下酒店住宿餐飲消費等。

所有在8月底前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人均可登記參加。

相關文章：【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假？（不斷更新）

相關文章：【疫苗優惠】恒地6至9月辦6次抽獎送逾千萬元　頭獎可獲超過100萬元的足金60両

相關文章：【疫苗優惠】新鴻基地產推「日日有獎抽」抽獎　7月8月每日送兩部iPhone12、涉款逾千萬元

港股 長實集團（01113） 長和（00001） 李嘉誠 疫苗 豐澤 李嘉誠基金會 生活易 屈臣氏 百佳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？
【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【銀色債券】長者買銀債保本賺息 認購前留意專家4大建議
【銀色債券】長者買銀債保本賺息 認購前留意專家4大建議
【港股市況】恒生指數跌514點　恒大跌逾16%破底、恒大汽車挫19%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌514點　恒大跌逾16%破底、恒大汽車挫19%（不斷更新）
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）