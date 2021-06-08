【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團推2000萬元大抽獎　頭獎可獨得500萬元買樓券

▲ 【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團推2000萬元大抽獎 頭獎獨得500萬元禮券

商界陸續推出疫苗抽獎及疫苗接種優惠獎賞，長江集團公布，長實 （01113） 、長和 （00001） 將聯同李嘉誠基金會送出總值2,000萬元的禮券大抽奬，名額有36名，以鼓勵市民接種疫苗。頭獎1名，可獨得價值500萬元的長江集團禮券，二獎兩名，亦可獲得300萬元長江集團禮券。

一文看清各界有何疫苗抽獎及疫苗獎賞，詳見【下一頁】

是次大抽獎送出2,000萬元長江集團禮券，可用於長江集團旗下所有品牌，包括購買長實發展的一手物業；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3香港、Hutchgo 旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付酒店住宿餐飲消費、港燈 （02638） 的電費等。

所有在8月低前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人均可登記參加。

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