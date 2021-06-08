【大行點睇】瑞銀看好中航科工資產整合 上調目標價51%至7.1元

中航科工（02357）獲瑞銀唱好，將其目標價由4.7元調高五成至7.1元，維持「買入」評級，帶動股價今日大升12.3%，報5.74元，成交金額3.7億元，與現價計，仍有逾兩成潛在升幅。

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瑞銀發表研究報告指，集團去年10月公布擬發行A股，其三大業務包括航空整機、航空配套系統及航空工程服務，旗下更有4間A股上市子公司，並於去年底整合直升機資産，爲其淨利潤提供重要動力。該行估計，集團2021至2023年淨利潤複合年均增長率逾20%，因此上調對其今明兩年盈利預測分別38.8%及52.1%，至24.2億及29.4億元人民幣；另將其每股盈利預測上調12.4%及23.2%，至0.31及0.38元人民幣。

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記者：郭秀慧