  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (二) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】瑞銀看好中航科工資產整合 上調目標價51%至7.1元

股樓投資 17:05 2021/06/08

分享：

中航科工（02357）獲瑞銀唱好，將其目標價由4.7元調高五成至7.1元，維持「買入」評級，帶動股價今日大升12.3%，報5.74元，成交金額3.7億元，與現價計，仍有逾兩成潛在升幅。

【中國聯通 762】中國聯通獲廣播電視節目制作經營許可證 將推出自家動畫作品【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

瑞銀發表研究報告指，集團去年10月公布擬發行A股，其三大業務包括航空整機、航空配套系統及航空工程服務，旗下更有4間A股上市子公司，並於去年底整合直升機資産，爲其淨利潤提供重要動力。該行估計，集團2021至2023年淨利潤複合年均增長率逾20%，因此上調對其今明兩年盈利預測分別38.8%及52.1%，至24.2億及29.4億元人民幣；另將其每股盈利預測上調12.4%及23.2%，至0.31及0.38元人民幣。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

潛在升幅 瑞銀 經濟 買入 目標價 每股盈利 成交 中航科工（02357） 航空

上一篇文章

【大行點睇】摩通指眾安股價自2月中下跌逾五成　消除了市場對其估值擔憂　評級由「減持」升至「增持」

下一篇文章

加拿大擬放寬出入境限制　接種疫苗者可縮短隔離時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱