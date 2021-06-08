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【疫苗津貼】新世界斥1000萬元資助基層接種疫苗 正商討疫苗獎賞計劃、總值逾百萬元

Hot Talk 17:01 2021/06/08

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新世界發展表示，將斥資1000萬元，資助基層接種疫苗。

新世界發展 （00017） 公佈，將推出新一輪抗疫措施協助基層市民，受惠者可獲1,000元資助，作為疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼。首階段名額約5,000個，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，最快於本月底開始發放津貼。

新世界發展稱，不少非牟利機構反映，部份有意接種疫苗的基層市民，因為未能享有注射疫苗的有薪假期，在「手停口停」情況下，被迫放棄接種疫苗。部份則因對自身健康有疑慮，又不欲花費額外開支諮詢醫生意見，故而打消念頭。

新世界K11夥WeChat Pay HK 推消費券獎賞計劃【下一頁】

因此新世界將推出首輪關顧基層人士接種疫苗的津貼計劃，並夥拍香港路德會社會服務處、香港社區組織協會及聖雅各福群會，合共向5,000位基層人士發放津貼。

疫苗接種的津貼預計由6月底至8月底陸續分批發放，受惠者須向有關非牟利機構出示已接種兩劑疫苗的紀錄，發放詳情稍後由三間非牟利團體各自公布。新世界已預留額外500萬元，視乎疫情發展，有需要時將研究展開第二階段計劃。

另外新世界表示，正與多個商會、工商機構及組織商討不同的疫苗獎賞計劃，贊助獎金及獎品總值逾百萬元。新世界早前亦公佈，每位員工接種兩劑疫苗後，均可享兩天有薪假期。

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編輯：陳健婷

港股 疫情 新世界發展（00017）

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