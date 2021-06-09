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【業績︱珠寶股】周大福股價破頂　全年多賺逾1倍、擬派末期息0.24元

股市 09:57 2021/06/09

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周大福全年多賺逾1倍　末期息增逾66%至0.4元

周大福 （01929） 昨收市後公布全年業績。周大福截至今年3月底止全年，盈利按年升107.7%至60.3億元，主要受惠於一次性租金優惠、黃金借貸未變現收益以及匯兌收益，再扣除資產和商譽減值；期內經營溢利升51.7%至86.3億元。周大福擬派末期息0.24元，全年股息為0.4元，按年增66.7%。

周大福股價今早破頂，盤中高見15.48元，創52周高，最新報15.32元，升1.6%，成交額4999萬元。

有大行料比起周大福，兩隻股更受惠放寬疫情限制，看【下一頁】

另外，集團公布今年4月至5月底止經營數據，期內零售值增長77%，當中內地增長74.7%，港澳及其他市場則增長98.5%。港澳在同店銷售及銷量按年增1.6倍及1.3倍，而內地的同店銷售及銷量則分別升49.3%及32.2%。

周大福去年度營業額按年升23.6%至701.6億元，當中內地營業額升46.5%，佔總收入為85.1%。集團毛利率為28.6%。期內，內地同店銷售增長31.9%，但港澳同店銷售則跌41.3%。集團指，由於主要過境口岸仍然關閉，香港、澳門和其他市場的業務停滯不前。

而去年度黃金首飾及產品的營業額上升26.3%，對營業額貢獻上升170個點子至68.2%。由於內地在國際旅遊限制下出現殷切的國內需求，帶動鐘錶的營業額強勁增長55.4%。

截至今年3月底止，零售網絡擴展至4,591個零售點，2021財年淨增加741個零售點。周大福指，期內，於香港淨關閉5個零售點，主要位於尖沙咀及銅鑼灣等遊客區。

值得留意是，周大福去年度獲「保就業」計劃發放1.6億元，金額已確認為其他收入。

周大福今日收報15.058元，跌0.3%。

相關文章：

【零售寒冬】周大福上季零售值增長17% 　內地大增26%、港澳跌幅收窄

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編輯：袁諾曦

港股 業績公布 同店銷售 營業額 周大福（01929）

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