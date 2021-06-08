【美國通脹】德銀與聯儲局唱反調：通脹更可能會持續　並在數年內引發危機

德意志銀行（Deutsche Bank）的經濟學家警告，通脹更可能會持續，並在未來數年引發危機，批評聯儲局忽視通脹上升，等同為全球經濟綁上「計時炸彈」。

德意志銀行的預測與聯儲局及市場共識迴異，該行的報告提到，專注於刺激措施而忽視通脹會被證明是錯誤的，即使在短期不出現問題，2023年以後也會出現危機。該行認為，聯儲局等待通脹率持續攀升才出手干預並緊縮政策的想法，將產生可怕的後果。

美國財長耶倫唱好利率上升，指刺激計劃引發通脹也沒關係，詳見【下一頁】

近日美國公布的通脹數據，已遠高於聯儲局設定的2%通脹目標，但官員表示目前通脹上升只是暫時的。德意志銀行經濟學家David Folkerts-Landau表示，激進的刺激措施和經濟基本面轉變，將導致通脹上升，而聯儲局根本尚未做好準備。

他形容，聯儲局忽視通脹上升，等於為全球經濟綁上一顆計時炸彈，「爆炸後的影響可能是毀滅性的，尤其是對社會中最弱勢的群體」。

通脹壓力暫時性 薪資壓力將在未來數月減輕

不過，多數市場人士普遍認同聯儲局的觀點，即當前通脹壓力只是暫時性。高盛經濟學家 Jan Hatzius 表示，有強烈理由支持這立場，原因之一是失業救濟金到期後，工人可能會在未來幾個月重返工作崗位，減輕薪資壓力。Hatzius 表示，目前的物價上漲有很大原因是異常因素造成，但這些異常因素會消退並回歸正常，物價也會回落至正常水平。

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編輯：區嘉俊