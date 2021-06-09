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【科技新知】三星研發能拉伸1000次電子皮膚　可探測和顯示用戶心跳

科技 08:00 2021/06/09

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三星（Samsung）近日宣布，藉旗下軟性OLED面板技術，開發可「伸縮」的「OLED 電子皮膚顯示器」，將用於測量用家心跳，並能延展 30%。

【WWDC21預告】iOS 15、iPadOS 15將有何更新？附WWDC 2021收看方法
 
三星旗下先進技術研究院 （Samsung Advanced Institute of Technology，SAIT）早前在世界知名期刊Science Advances上發表三星近日研發的「OLED 電子皮膚顯示器」。其首席研究員 Jong Won Chung 表示，此款電子皮膚仍處於早期設計階段，但由於可以大幅度延展貼附在皮膚表面，因此可更精準地長時間量測心率，同時在延展超過1000次後，仍可維持心率量測的穩定性。

三星的研究團隊表示，要實現可伸縮的顯示技術十分困難，因往往顯示器改變形狀時，會造成設備損壞或性能下降。為克服難關，所有材料和電子組件如薄膜晶體管等，都必須具物理延伸性及能保持原先性能的特性。

現時，Samsung 的研發人員致力於使電子皮膚達到量產級的解析度、彈性和追蹤精度，相信日後電子皮膚可擴展到應用於未來可穿戴的醫療保健產品中。

【中小企教室】API建防禦設施　應對電郵攻擊

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責任編輯：張凱琳

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