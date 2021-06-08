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【輝瑞疫苗】美國展開對5至11歲兒童試驗

環球社會熱點 16:52 2021/06/08

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英美等國已相繼批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，外界關注12歲以下兒童會否也可接種新冠疫苗。輝瑞為4,600名5至11歲兒童進行試驗，美國路易斯安那州等地區的臨床試驗中心周一（7日）起為兒童接種輝瑞疫苗。

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輝瑞（Pfizer）針對5至11歲兒童進行研究，於美國設有約80個臨床試驗中心。參與試驗的兒童當中，約有三分之二兒童會接種2劑輝瑞疫苗，而三分之一的兒童將接種安慰劑以作比對。

試驗中心醫護人員會先為兒童量度體溫和血壓，然後進行鼻拭子檢測和抽血，才為兒童接種疫苗或安慰劑。兒科專家指出，醫護人員會降低兒童接種輝瑞疫苗的劑量，與兒童接種其他疫苗的做法相似。

他們會接受為期18個月的監測，以研究接種輝瑞疫苗對他們身體的影響。研究人員在頭6個月内不會向家屬透露兒童是接種疫苗抑或安慰劑，以確保試驗結果準確。

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路易斯安那州於周一開始試驗，當地居民布萊特（Adam Bright）帶同他5歲的兒子塔克（Tucker）參與。布萊特表示他與妻子都已接種疫苗，認為帶兒子參與試驗可讓他盡快接種疫苗，希望可一家人不戴口罩外出。

美國疾控中心（CDC）在上月更新防疫指引，指民眾完成接種新冠疫苗後，在大多數公共場所都不需戴口罩。但所有人乘坐公共交通工具時，仍要佩戴口罩。

布萊特更表示他相信輝瑞疫苗的安全性，而且看到12至15歲青少年接種輝瑞疫苗的進展順利，更有信心讓兒子參與試驗。

美國食品及藥物管理局（FDA）於上月10日，批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，英國當局本月初也正式批准。

責任編輯：鄭錦玲

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