【加密貨幣】曾指比特幣是泡沫 白宮顧問持逾百萬美元比特幣

《Politico》引述財務披露文件，指台台裔美國白宮經濟委員會成員吳修銘（Tim Wu）持有價值100萬至500萬美元的比特幣，以及價值10萬美元至25萬美元的Filecoin，文件又顯示比特幣佔其投資組合中最大比重，佔比達25%至43%。

【虛擬貨幣】再有央行發聲 愛爾蘭央行高官：投資加密貨幣可能會血本無歸

吳修銘在今年三月加入拜登政府，被聘任為國家白宮經濟委員會負責科技及競爭法的特別顧問。雖然他未有涉及制訂與加密貨幣相關的政策，但他曾在2017年批評比特幣是泡沫，又質疑比特幣是否具價值。白宮回覆傳媒查詢，考慮到涉及利益衝突，吳修銘會迴避參與涉及比特幣及加密貨幣的相關事務，現時他沒有參與相關事務。

現時比特幣價值大約為34000美元水平，以吳修銘持有29至146顆比特幣來看，他正持有市值98.6萬美元至496萬美元的比特幣。比特幣今年由高位起跌了四成以上，但年初至今仍升近兩成。

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