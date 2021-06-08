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【英國王室】哈里梅根產假可放幾耐？ 最多5個月

環球社會熱點 18:36 2021/06/08

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英國哈里王子與太太梅根上周五（4日）迎來次女莉莉小公主出生，英國媒體報道指，由於哈里梅根已不再是高級王室成員，所以無需盡快復工。在自己旗下基金會工作的哈里梅根將可擁有長達5個月產假。

哈里梅根不再受限 盡情「收大禮」賀次女出生 【下一頁】

英國媒體稱，哈里（Prince Harry）與太太梅根（Meghan Markle）旗下慈善組織Archewell基金會，或會向兩人提供長達20周的產假。曾撰寫以哈里梅根為主角的王室傳記《尋找自由》（Finding Freedom）的作者斯科比（Omid Scobie）表示，通常王室成員生產後會盡快恢復工作，但Archewell基金會可提供的長假，意味著哈里梅根或停工5個月。斯科比表示，長時間的產假是退出王室的好處之一，哈里梅根可以隨心所欲地決定工作時間及內容。

威廉凱特產假有幾長？

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王室傳記作者朱諾（Penny Junor）表示，5個月的時間很長，但對於哈里梅根而言是好事。在孩子年幼時建立深厚感情關係十分重要。朱諾亦相信，哈里梅根會在休假期間，進行許多家庭活動。

哈里梅根次女誕生 取名致敬祖母及亡母 【下一頁】

哈里梅根除了Archewell基金會的職務外，同時亦與Spotify及Netflix有數年合作關係。另外，哈里在美國硅谷心理健康初創企業BetterUp，擔任「影響力總監」（Chief Impact Officer）一職，更會在7月返英，出席亡母戴安娜王妃雕像開幕儀式。因此估計，哈里梅根的產假不會太長。

責任編輯：李俊儀

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