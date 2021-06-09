【職場熱話】公司年長同事不懂用Excel 教他用Formula 反被駁「人手入仲快！」

上班缺乏「神隊友」同事，不禁令一眾打工仔叫救命。不做事也就算了，做多錯多還要收拾爛攤子真的很累。近日有網民於網上討論區發文，指上了年紀的同事與時代脫軌。

樓主指自己公司有上了年紀的同事不願意與時並進，完全不會進步，還要全公司陪他原地踏步。

同事原地踏步例子：

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即使樓主教他用更方便快捷的方法，同事也只會說：「我現在這樣不錯！」如果樓主用自己方法做錯了，同事就會一整個星期都在嘲笑他：「都話逐個入實唔會錯架啦！」相反，如果是他做錯，他就會反駁：「人手入一定會錯, 我又唔係電腦, 電腦都會錯啦！」以上種種，都令樓主直呼：「我認輸了！」

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有人笑言：「他那個年代的人覺得會用Excel已經很厲害」，樓主回應指，同事早些時候還會叫人傳真訂單過來，令他無語。

不過，網民感嘆這種人其實無處不在。就連某些政府部門也需要親身去遞文件，然後寄實體通知信給市民。

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責任編輯：張瑋婷