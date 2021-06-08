【通脹升溫】德銀警告：通脹上升如「計時炸彈」　或引發全球危機

全球經濟快速復甦之際，通脹成為令市場憂心的最大困擾。據外媒周二（8日）報道，本周德銀警告稱，通脹或導致未來數年經濟現危機，為全球埋下「計時炸彈」！

德銀分析師特別指出，為使復甦更加全面，聯儲局現時框架能夠容忍更高水平的通脹，因此未有收緊量化寬鬆的意圖，或會造成可怕後果。德銀首席經濟師David Folkerts-Landau稱，這可能會造成嚴重的經濟衰退與金融危機，特別是在新興市場。

不過華爾街多數大行都認同聯儲局觀點，認為通脹上升只屬暫時性，懷疑聯儲局很快就會有政策變動。高盛經濟學家Jan Hatzius表示，有「充分的理由」可以支持這一立場，當中原因之一的失業救濟金到期後，工人可能會在未來數月內重返工作崗位，進而緩解薪資壓力。、

Hatzius認為，目前的物價壓力很多是由「異常因素」所導致，當這些異常因素回歸正常後，物價自然會有所回落。他於報告中寫道：「惟有緩慢退出當前的寬鬆政策，聯儲局官員們才能堅持他們的方案。」

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编辑：李勝男