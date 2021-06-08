  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (二) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞信上調安踏目標價至189元、潛在上升空間達2成　管理層目標Fila5年內收入翻倍

股市 16:39 2021/06/08

分享：

券商瑞信繼調升李寧 （02331） 目標價後，再唱好安踏 （02020） ，將目標價由154元調升至189元，評級為「跑贏大市」，以安踏收市價157元計，意味股價潛在上升空間達2成。瑞信表示，安踏正進行品牌改革，走高端化路綫及佈局旗艦店，推出Anta Guoqi品牌，並且透過提升Fila的門店效率以及增加開設Fila Kids及Fila Fushion，目標Fila於未來5年收入翻倍。

Adidas據報擬出售Reebok，傳安踏、李寧、韓國Fila有意入標，看【下一頁】　

瑞信表示，從管理層會議得知，安踏計劃今年開設30間Anta Guoqi門店，該品牌的定價會較主品牌高一倍。該行透過渠道調查所得，Anta Guoqi的普遍只有非常少的折扣，故其經營利潤可較普通門店高。

另外，安踏的DTC （Direct-to-Consumer） 轉型已經完成，集團計劃於一綫城市開設更多門店。該行認為，市場仍對安踏主品牌的改革存疑，但該行對集團品牌高端化能力待正面看法。

安踏控股股東早前折讓配股套現逾百億【下一頁】

至於Fila，瑞信指，未來增長動力為提高門店效率，目前Fila成人的門店生產力為每月70萬人民幣，集團目標為升至每月100萬元人民幣。而Fila Kids門店，料將由550間增至1000間，Fila Fushion長遠而言，則會由250間增至500間。管理層預期，未來5年Fila收入翻倍，該行亦相信集團可做到。

瑞信上調安踏分別今明兩年收入預測2%及6%，料安踏品牌盈利內生增長分別為19%及20%，Fila盈利內生增長料分別為34%及21%。該行料今明兩年經營利潤率分別為24.9%及26.3%，相應上調安踏體育今明兩年盈測分別3%及6%。瑞信表示，安踏仍然是行業首選。

相關文章：【安踏2020】安踏首季銷售額大增　FILA品牌最少升75%

 

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

港股 安踏體育（02020） 大行報告 李寧（02331）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項