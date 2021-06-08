【大行報告】瑞信上調安踏目標價至189元、潛在上升空間達2成　管理層目標Fila5年內收入翻倍

券商瑞信繼調升李寧 （02331） 目標價後，再唱好安踏 （02020） ，將目標價由154元調升至189元，評級為「跑贏大市」，以安踏收市價157元計，意味股價潛在上升空間達2成。瑞信表示，安踏正進行品牌改革，走高端化路綫及佈局旗艦店，推出Anta Guoqi品牌，並且透過提升Fila的門店效率以及增加開設Fila Kids及Fila Fushion，目標Fila於未來5年收入翻倍。

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瑞信表示，從管理層會議得知，安踏計劃今年開設30間Anta Guoqi門店，該品牌的定價會較主品牌高一倍。該行透過渠道調查所得，Anta Guoqi的普遍只有非常少的折扣，故其經營利潤可較普通門店高。

另外，安踏的DTC （Direct-to-Consumer） 轉型已經完成，集團計劃於一綫城市開設更多門店。該行認為，市場仍對安踏主品牌的改革存疑，但該行對集團品牌高端化能力待正面看法。

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至於Fila，瑞信指，未來增長動力為提高門店效率，目前Fila成人的門店生產力為每月70萬人民幣，集團目標為升至每月100萬元人民幣。而Fila Kids門店，料將由550間增至1000間，Fila Fushion長遠而言，則會由250間增至500間。管理層預期，未來5年Fila收入翻倍，該行亦相信集團可做到。

瑞信上調安踏分別今明兩年收入預測2%及6%，料安踏品牌盈利內生增長分別為19%及20%，Fila盈利內生增長料分別為34%及21%。該行料今明兩年經營利潤率分別為24.9%及26.3%，相應上調安踏體育今明兩年盈測分別3%及6%。瑞信表示，安踏仍然是行業首選。

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編輯：袁諾曦