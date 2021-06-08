【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練

蘋果Apple Watch智能手錶向來受到不少消費者歡迎，官方於今（8日）凌晨1時舉行年度開發者大會（WWDC）中，也公布watchOS 8新版操作系統的更新內容，到底將會有哪些更新？

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watchOS 8將會重新設計「家居」App功能，用户可在特定時間取用所需的配件及場景，亦可以在不同房間內控制配件。另外，用戶可以點擊「廣播」功能，快速透過 HomePod、HomePod mini或其他個人裝置，在家中或不同房間內廣播。

▲ Apple Watch用戶需點一下「廣播」功能，即可快速透過 HomePod、HomePod mini 或其他個人裝置，在房間內廣播訊息。

設置「人像」錶面設計

用戶可使用拍攝的人像相片設置為錶面，並可透過錶面顯示及查看照片，系統更加入層次效果，提供不同自訂功能。另外，照片App可讓用户以新方式查看和瀏覽相片選集，而「回憶」及「精選相片」會與Apple Watch同步，讓用户透過「共享工作表」功能，在「訊息」App 和「郵件」App分享相片。

▲ 「相片」app 經重新設計，讓用户以全新方式瀏覽選集。

支援 iOS 15「專注模式」

watchOS 8將同步支援iOS 15設定的「專注模式」，並根據用户正進行的活動，過濾來自其他人及不同程式通知。「專注模式」會運用裝置上的智能技術，根據用户的使用模式作出建議，例如利用Apple Watch進行體能訓練時，系統會建議使用專為健身而設的「專注模式」。

增加體能訓練類別

系統將新增太極和普拉提（Pilates）2款體能訓練類型，並支援心率及動作演算法，為用户提供精確的測量指標。另外，原有的呼吸App將會更改為正念App，協助用戶進行沉思及呼吸訓練。在「家人共享」功能中，用户現可加入香港、日本及部分中國內地和美國城市的交通卡，而「日曆」app 及「郵件」app 現已包括新增Google帳戶的選項。

責任編輯：李寶如