  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (二) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練

科技 16:40 2021/06/08

分享：

蘋果Apple Watch智能手錶向來受到不少消費者歡迎，官方於今（8日）凌晨1時舉行年度開發者大會（WWDC）中，也公布watchOS 8新版操作系統的更新內容，到底將會有哪些更新？　

<<【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能　中國區或未能使用Private Relay

<<【WWDC21】iPadOS 15提供「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能

watchOS 8將會重新設計「家居」App功能，用户可在特定時間取用所需的配件及場景，亦可以在不同房間內控制配件。另外，用戶可以點擊「廣播」功能，快速透過 HomePod、HomePod mini或其他個人裝置，在家中或不同房間內廣播。

Apple Watch用戶需點一下「廣播」功能，即可快速透過 HomePod、HomePod mini 或其他個人裝置，在房間內廣播訊息。

設置「人像」錶面設計

用戶可使用拍攝的人像相片設置為錶面，並可透過錶面顯示及查看照片，系統更加入層次效果，提供不同自訂功能。另外，照片App可讓用户以新方式查看和瀏覽相片選集，而「回憶」及「精選相片」會與Apple Watch同步，讓用户透過「共享工作表」功能，在「訊息」App 和「郵件」App分享相片。

「相片」app 經重新設計，讓用户以全新方式瀏覽選集。

支援 iOS 15「專注模式」

watchOS 8將同步支援iOS 15設定的「專注模式」，並根據用户正進行的活動，過濾來自其他人及不同程式通知。「專注模式」會運用裝置上的智能技術，根據用户的使用模式作出建議，例如利用Apple Watch進行體能訓練時，系統會建議使用專為健身而設的「專注模式」。

增加體能訓練類別

系統將新增太極和普拉提（Pilates）2款體能訓練類型，並支援心率及動作演算法，為用户提供精確的測量指標。另外，原有的呼吸App將會更改為正念App，協助用戶進行沉思及呼吸訓練。在「家人共享」功能中，用户現可加入香港、日本及部分中國內地和美國城市的交通卡，而「日曆」app 及「郵件」app 現已包括新增Google帳戶的選項。

責任編輯：李寶如

流動裝置 人工智能 智能服務 作業系統 watchOS 太極 Google Apple Watch 健身 智能手錶

上一篇文章

【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能　中國區或未能使用Private Relay

下一篇文章

【黑客重擊】FBI追回近2千萬元比特幣　美司法部：反敗為勝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G