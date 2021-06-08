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【大行點睇】摩通指眾安股價自2月中下跌逾五成　消除了市場對其估值擔憂　評級由「減持」升至「增持」

股樓投資 17:10 2021/06/08

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摩通發表報告，指眾安在線(06060) 股價自2月中旬以來已下跌51%，消除了早前市場對其估值擔憂，並認為市場忽視了其客戶增長加速，把目標價由36元上調至50元，評級由「減持」升至「增持」。

摩通預計，在2022和2023財年，眾安在線的保費增長將分別加快38%和40%，認為目前股價忽略了這一點。這種強勁的增長與平淡的行業前景形成鮮明對比，應該會促使承保情況好轉，並在輕資本業務模式下實現盈利增長。另外，科技相關的收入預計在未來3年將以50%的年複合增長率上升。

大行對眾安在線評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

眾安在線（06060） 港股

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