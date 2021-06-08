【陽光旅途@iM網欄】典雅的雅典 蜜月好地方

疫情對全球的旅遊業已經做成一個毀滅性的傷害，很多以旅遊為主要經濟來源的國家都渴望疫情能早日退去，再迎接遊客的到來。歐盟之中以希臘為最積極，在四月時已經對一些低風險國家開放入境隔離限制。希臘亦是其中一個我最喜歡的國家，對於曾踏足超過百次的我，仍選擇希臘作為我當年蜜月旅遊的地方，可見我對這裡的鍾愛。

希臘是歐洲文化的起源地絕不為過，因此每年往希臘尋根的歐洲人不在少數。在眾多古老遺跡之中，雅典衛城和當中的巴特農神殿可以說是最重要和名氣最高的。衛城位於市中心、帕加區後面的山崗上，在雅典很多地方都能望見。從山腳開始往山上走，不一會就會到達售票處及小賣部，建議大家可以在這兒買些飲品，因為山上好像是沒有商店的，而且一直上山都是太陽直曬，無處可躲的。由於這些两千千年的大理石路面被陽光燙得火熱後，加上7、8月的艷陽高照，走在路上是如何，大家可以想到! 買票後往上走不遠處，在右邊可以看到山下有一個比較完整的希羅德· 阿提庫斯劇場劇場，時至今日，每年6月的希臘藝術節Hellenic Festival 仍然在這裡舉行音樂會。再往上走，就可以看到入城的山門。山門正面有著很多多立克式柱，當你滿頭大汗地走到山門時，你就可以知道這是一坐易守難攻的山城。特別值得一提的是山門右上方，有著一個神廟，是供奉希臘神話中的勝利女神Nike，著名運動品牌亦以她命名。

通過山門，就可以看到舉世聞名的巴特農神殿，它曾被喻為世界古建築7大奇蹟，亦是世界文化遺產，更加是古典建築的模範，大英博物館亦以其為設計藍本。神殿主要供奉這個城市的守護神雅典娜，殿內還曾經有座以黃金及象牙打造的女神像。可惜今天大家看到的只是殘破不堪的遺跡，據說是由於奧圖曼帝國佔領雅典後曾在這裡存放炸藥，因意外爆炸而做成。衛城內另一著名建築是擁有6條少女雕塑作為支柱的艾雷克提歐神殿，它是同時供奉雅典娜和海神波賽頓，可能由於當年這二神同時爭奪作為雅典的守護神吧！大家可能都覺得最吸睛的就是這6個少女雕像，但可以告訴你，它們全是複製品，真品有五尊在衛城博物館內，而有一尊則在大英博物館。順帶一提，其實巴特農神殿亦有很多雕像在大英！

在雅典還有很多歷史名勝，但看過衛城，其他的已經相對沒那麼吸引。我就喜歡到衛城山腳的帕加區逛逛，白天有很多紀念品商店，可以買到一些漂亮小擺設及一些手工藝品，而且餐廳酒吧林立，絕對是一個休閒的好地方。晚上更有一些餐廳提供古典希臘民族舞蹈，邊吃飯邊看表演感覺非常熱鬧！在離開帕加區不遠，就是市中心的憲法廣場，廣場上有很多購物商店，而且在廣場上方，就是國會大廈及無名英雄紀念碑，每到正點就會有簡單而隆重的士兵換更儀式！還有黃昏一定要去雅典最高峰呂卡維多斯山 看日落，雖然只有277米高，但卻可將城市全景盡收眼底。

雅典當然必去，但我最喜歡的，卻是希臘的白屋小島，在下期為大家介紹。其實下星期就是我和太太的週年紀念日，因此使我想到要介紹一下我們渡蜜月的這個國家，亦藉此文章特別送給她！

▲ 衛城內的巴特農神殿

▲ 艾雷克提歐神殿

▲ 帕加區的小商店

▲ 穿着傳統服裝的希臘士兵

▲ 呂卡維多斯山看日落及全景

▲ 希羅德· 阿提庫斯劇場

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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