  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (二) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Nvidia購ARM】英偉達據報向中國申請 批准收購英國晶片設計公司ARM

股市 16:34 2021/06/08

分享：

英偉達據報已向中國監管部門申請，批准收購英國晶片設計公司ARM。

英偉達Nvidia（美：NVDA）2020年9月宣布出價400億美元收購英國晶片設計公司ARM，惟外界關注交易能否獲英國、歐盟、美國和中國的監管批准。外媒報道，英偉達已經向中國監管部門遞交申請，審閱收購ARM的交易。申請在最近幾周遞交，中國法律界人士預期，審查可能會長達18個月。

Nvidia上個月曾經表示，預期交易會在2022年3月完成。創辦人、行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）指，已經與中國監管部門接觸，有信心交易能夠在Nvidia的時間表內完成。

英國傳以國家安全為由干預英偉達收購ARM Nvidia【下一頁】

彭博社2月曾報道，美國聯邦貿易委員會已經對英偉達收購ARM的交易展開深入調查。另外，軟銀集團（Softbank，日：9984）據報正與銀行商討一筆與出售ARM有關、約75億美元的貸款，瑞穗銀行正在就貸款進行協調，軟銀將從集資所得為願景基金提供資金，而貸款抵押品將為出售Arm所得的款項。

英偉達購ARM是半導體行業最大收購案，為何一間美國公司收購英國公司需要中國監管部門同意？主因交易將重塑半導體行業格局，當中牽涉反壟斷問題。根據中國《反壟斷法》，「中華人民共和國境內經濟活動中的壟斷行為，適用本法；中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。」

高盛：芯片短缺情況料下半年逐步改善　關注台灣疫情及旱災發展【下一頁】

ARM本身並不製造芯片，而將知識產權（IP）授權給不同的半導體廠。英偉達則為全球最大的芯片廠商之一。據悉，全球95%的智能手機、平板電腦都採用了ARM架構。而英偉達收購ARM後，ARM將成為美資公司。

相關文章：

【半導體】法國外貿銀行：三因素支持半導體短期需求 大額投資或致新一輪產能過剩

【台灣疫情】芯片產業受疫情衝擊　封裝廠京元電子爆疫停工兩日

編輯：陳健婷

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 收購 晶片 瑞穗銀行 反壟斷 知識產權 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項