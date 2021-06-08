【Nvidia購ARM】英偉達據報向中國申請 批准收購英國晶片設計公司ARM

▲ 英偉達據報已向中國監管部門申請，批准收購英國晶片設計公司ARM。

英偉達Nvidia（美：NVDA）2020年9月宣布出價400億美元收購英國晶片設計公司ARM，惟外界關注交易能否獲英國、歐盟、美國和中國的監管批准。外媒報道，英偉達已經向中國監管部門遞交申請，審閱收購ARM的交易。申請在最近幾周遞交，中國法律界人士預期，審查可能會長達18個月。

Nvidia上個月曾經表示，預期交易會在2022年3月完成。創辦人、行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）指，已經與中國監管部門接觸，有信心交易能夠在Nvidia的時間表內完成。

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彭博社2月曾報道，美國聯邦貿易委員會已經對英偉達收購ARM的交易展開深入調查。另外，軟銀集團（Softbank，日：9984）據報正與銀行商討一筆與出售ARM有關、約75億美元的貸款，瑞穗銀行正在就貸款進行協調，軟銀將從集資所得為願景基金提供資金，而貸款抵押品將為出售Arm所得的款項。

英偉達購ARM是半導體行業最大收購案，為何一間美國公司收購英國公司需要中國監管部門同意？主因交易將重塑半導體行業格局，當中牽涉反壟斷問題。根據中國《反壟斷法》，「中華人民共和國境內經濟活動中的壟斷行為，適用本法；中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。」

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ARM本身並不製造芯片，而將知識產權（IP）授權給不同的半導體廠。英偉達則為全球最大的芯片廠商之一。據悉，全球95%的智能手機、平板電腦都採用了ARM架構。而英偉達收購ARM後，ARM將成為美資公司。

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編輯：陳健婷