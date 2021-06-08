【比亞迪股價】比亞迪首批100輛新能源車「唐」運往挪威　惟大摩看淡營運能力降評級至「減持」

▲ 【比亞迪股價】比亞迪首批100輛新能源車唐運往挪威 惟大摩看淡營運能力降評級至「減持」

比亞迪 （01211） 乘用車正式進軍歐洲。不過，大摩發表報告指，相對同業，比亞迪的風險回報稍遜，雖然比亞迪多項商業舉措，但比亞迪要達到市場的高將期望是將一個挑戰，下調比亞迪的評級至「減持」，目標價132港元。

比亞迪今日（8日）收升6.3%，報201.6元，盤中見202.8元，成交額37.1億元。

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比亞迪首批100部新能源SUV「唐」周一從上海發貨，並將在夏季前送抵挪威經銷商。根據比亞迪資料，唐每部售價為59.99萬挪威克朗（約7.2萬美元）。中國電動車企小鵬（美：XEPV）及蔚來（美：NIO）也在進軍挪威市場。在過去3年，電動汽車一直主導當地新乘用車的銷售。

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另外，大摩報告指出，比亞迪零部件、電池和整車的垂直整合在提高效率時，限制成本轉嫁能力，令其在通脹環境中，盈利面臨更多不確定性。 大摩認為，市場低估了比亞迪定價及盈利風險。該行電池團隊最近因擔憂供應激增影響定價壓力和長期投資回報率而下調電池股評級。大摩又指，相信比亞迪可以實現海外銷售增長，但認為這並非易事。

大摩下調比亞迪AH股評級至「減持」，目標價分別為135元人民幣及132港元。

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編輯：吳敏芳