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【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能　中國區或未能使用Private Relay

科技 16:44 2021/06/08

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蘋果等科技企業都日漸著重用戶私隱保護，而蘋果今次的系統更新，可讓用戶更了解及掌控自己的資訊去向。

蘋果（Apple）2021年全球開發者大會（WWDC）於香港時間（8日）凌晨1時舉行，除了公布5大操作系統更新外，亦多番強調用戶私隱保護。今次系統更新作出更多私隱設置調整，這些措施將打亂整個數碼廣告行業。

蘋果加強用戶私隱保護後，對地圖、Apple Wallet和天氣等應用程式進行多項更新，以便用戶控制第三方使用其線上數據的方式。蘋果指，將會於今年內推出更多用戶私隱保護的相關功能。蘋果指，郵件功能會隱藏寄件者IP地址和位置資訊，隱藏電郵功能讓用戶製作獨特和隨機的電郵地址，然後將電郵轉寄到自己的私人電郵。此舉有助減少披露個人電郵地址。

詳細列明資料去向　更難追蹤用戶足跡

除了電郵功能外，蘋果的語音助理Siri由iOS 15開始會有更多功能可離線使用，令用戶的語音在裝置內完成處理，減低用戶對敏感資訊被盜錄或竊聽的憂慮。舉例指，設定鬧鐘、日程、打開程式、播放音樂等常用指令，全部能夠離線進行，部份較複雜的功能例如默寫訊息則需要連接網絡。

【WWDC21】蘋果iOS15全新系統　FaceTime程式推多項更新 相機新增「Live Text」功能

同時，蘋果亦會向用戶提供「程式私隱報告」，詳細列明第三方程式使用了哪些權限，包括用戶位置、相機、咪高峰和數據等，與及在過去7天的使用次數，讓用戶可以更深入了解第三方程式收集了多少個人資料。 

蘋果今次的系統更新，可讓用戶更了解及掌控自己的資訊去向。事實上，蘋果等科技企業都日漸著重用戶私隱保護。舉例指，不少用戶在使用互聯網和第三方應用程式時，都不知道其網絡足跡已被數據代理商和廣告技術公司的生態系統追蹤。

加強私隱技術將推出　可刪走用戶IP地址

在眾多用戶私隱保護更新當中，以名為Private Relay的加強私隱技術將會於稍後正式推出。此技術可令用戶使用Safari瀏覽器時，瀏覽器會先將用戶端指令傳送到蘋果公司的伺服器，伺服器刪走用戶IP地址，把指令經第三方的伺服器轉駁到最終目的地。

這樣，用戶的IP地址、目前身處位置、瀏覽記錄等私隱均會由蘋果協助移除，令網站無法建立屬於用戶的完整檔案，大幅提升私隱度。雖然Private Relay技術將令用戶的上網過程完全加密，但據了解，鑑於部分國家或地區的法規限制，預料蘋果在中國、菲律賓、白俄羅斯及南非等國家或有可能不會提供有關功能。

記者：楊匡然

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