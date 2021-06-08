Bill Gates離婚或釀爆料潮 不當行為恐曝光

微軟共同創辦人Bill Gates與太太梅琳達離婚備受傳媒關注，其中有關Bill Gates的傳聞更是不絕於耳。消息人士指，Bill Gates經常利用保密協議壓制傳聞，而離婚一事或會披露因保密協議所掩蓋的不當行為，甚或是婚外情。

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一直有傳言Bill Gates難相處，美國雜誌Vanity Fair報道指，有前員工向其指控Bill Gates在指控Bill Gates極難合作，為人高傲而且不近人情，但由於員工在入職時已簽署保密協議（NDA），無法對外大爆Bill Gates醜聞，因此Bill Gates的不當行為能被完全掩蓋。

隨著Bill Gates離婚及婚外情事件受大眾關注，公眾對他於工作環境內的行為亦愈來愈好奇。前微軟員工表示，擔心在職時爆料隨時會遭起訴，因此一直不敢發聲。

該名前員工指，有關Bill Gates婚外情的謠言早已是公開的秘密。他憶述Bill Gates有好幾次坐車回公司，而離開時卻換乘另一輛名車，估計Bill Gates車上載著別的女性，而且他多次宣稱要去會議，但那些會議都未列入日程表內。更有消息人士笑稱，Bill Gates可能是地球上行程安排最緊湊的人之一。

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Vanity Fair亦報道指，妻子梅琳達 （Melinda Gates）在申請離婚前，曾找私家偵探調查Bill Gates，但被其發言人否認。Bill Gates的發言人則對不實傳言表示失望，批評情況愈來愈荒謬，更多不明情況人士出面聲稱是消息來源胡亂爆料。

由於Bill Gates需向法庭辦理離婚手續及分配財產，預料需公開保密協議內容，屆時Bill Gates或會披露保密協議下的不當行為。

責任編輯：郭麗明