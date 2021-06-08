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【異動股】新秀麗收漲逾8%　富瑞指修訂信貸協議屬正面

股市 16:24 2021/06/08

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經營「Samsonite」品牌的新秀麗 （01910） 上漲8.4%，周二（8日）收報17.78元，成交額2.98億元。公司昨日與若干貸款人及金融機構修訂了信貸協議，協議確認公司有力的節流措施令盈利能力得到改善，並加強公司的財務靈活性。富瑞認為，修訂信貸協議屬正面訊息，為新秀麗提供一定財務靈活性以應對疫情影響，予目標價19.2元。

富瑞發表報告指，預計新秀麗的銷售額到2023年才恢復到2019年的水平，根據當前形勢，從疫情中恢復的情況喜憂參半，美國趨勢較好，但亞洲仍受印度疫情的影響，該行維持「買入」評級及目標價19.2元。

野村近期一份報告指，新秀麗在中美強勁復甦的推動下，今年第二季銷售略有改善，預期公司2021財年利潤率會擴闊，運營槓桿更強，主要由於全球逐步接種疫苗，及公司重組計劃帶來的固定成本節省，維持目標價21.6元及「買入」評級。

相關文章：【阿里巴巴】阿里雲未來三年將投入10億美元於亞洲初創市場 冀協助10萬開發者及初創企業

【電動車】蘋果與寧德時代及比亞迪磋商電池供應合作　為Apple Car供應電池？

編輯：區嘉俊

港股 買入 異動股 目標價 新秀麗（01910）
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