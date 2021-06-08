【Bitcoin】比特幣年內升幅已落後於主流資產 市場預計未來數月比特幣將處於冷卻期

▲ 比特幣年內升幅已落後於主流資產 市場預計未來數月Bitcoin將處於冷靜期

比特幣在5月受多方面不利因素影響急挫，據彭博統計數據指，比特幣在今年內的投資回報率已經由5月初的近100%，下跌至20%以下。現時比特幣較年初仍有14%的升幅，但仍然落後於傳統大宗商品，以及部分歐洲及亞洲的股票指標。

近期不斷傳出關於比特幣的負面消息，包括Tesla首席執行官Elon Musk暫停消費者使用比特幣購買汽車，而中國亦收緊監管，禁止內地用戶「挖礦」及交易比特幣，加密貨幣市場情緒惡化。彭博報道引述Oanda高級市場分析員Jeff Halley指，若果比特幣的價格再跌穿30000萬美元關口，或會出現「另一次投降」。

加密貨幣交易所Luno Pte亞太區主管Vijay Ayyar指，比特幣過去一年價格增長超過兩倍，但現時的價格走勢反映其已經進入冷卻期（cooling off period），這一趨勢有機會持續數月。

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記者：梁安琪