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【Bitcoin】比特幣再失守32000、年內走勢已輸多項主流投資　專家：未來數月冷卻期

股市 22:20 2021/06/08

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比特幣年內升幅已落後於主流資產 市場預計未來數月Bitcoin將處於冷靜期

比特幣（Bitcoin）在5月受多方面不利因素影響急挫，於香港時間周二（8日）再度失守32000美元，為上月單日恐慌市後最低水平，24小時跌幅達12%。比特幣在今年內的投資回報率已經由5月初的近100%，下跌僅約一成水平。據彭博統計數據指，以比特幣年初至今約12%升幅，比特幣價格表現已經落後於傳統大宗商品，以及部分歐洲及亞洲的股票指標。

近期不斷傳出關於比特幣的負面消息，包括Tesla首席執行官Elon Musk暫停消費者使用比特幣購買汽車，而中國亦收緊監管，禁止內地用戶「挖礦」及交易比特幣，加密貨幣市場情緒惡化。

內地政府接連開腔封殺虛幣，可見【下一頁】

彭博報道引述Oanda高級市場分析員Jeff Halley指，若果比特幣的價格再跌穿30000美元關口，或會出現「另一次投降」。

加密貨幣交易所Luno Pte亞太區主管Vijay Ayyar指，比特幣過去一年價格增長超過兩倍，但現時的價格走勢反映其已經進入冷卻期（cooling off period），這一趨勢有機會持續數月。

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【Bitcoin】特朗普出口+比特幣贖金遭繳獲　比特幣挫一成跌穿33000美元

記者：梁安琪

虛擬貨幣 經濟 新經濟 商品 Tesla 比特幣

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