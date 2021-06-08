【數碼港元】金管局余偉文：研究數碼港元在零售層面的可行性　會否影響銀行的發鈔權言之尚早（第二版）

▲ 金管局總裁余偉文表示，現時金管局已就批發應用數碼港元作出研究，亦會研究數碼港元在零售層面的可行性。

金管局提出「金融科技2025」策略，其中一項為香港在發行批發及零售層面央行數碼貨幣，即推出港元數碼貨幣（e-HKD），以探討其用例、優點及相關風險。金管局總裁余偉文表示，現時金管局內部已成立跨部門工作小組研究數碼港元，數碼貨幣的發展極具潛力，無論在批發或零售層面的應用，都必須提早做好技術及政策研究，為主來有可能的發展做好準備，「雖然數碼港元是一個複雜的議題，雖然未有定案，但會持開放態度，希望在12個月內提出初步想法。」

余偉文指，金管局與國際清算銀行共同展開一項名為Project Aurum（拉丁文「金」的意思）的概念驗證研究，探討零售層面央行數碼貨幣的可行性，但研究均需要就消費者需求（包括應用實例）、私隱保障、反洗錢要求、系統安全以及其他政策或法律考慮等，檢視和平衡不同的潛在風險。

金管局指人行及阿聯酋央行加入數碼貨幣跨境網絡【下一頁】

他稱，數碼港元的研究仍處於技術可能性階段，會否影響發鈔銀行的發鈔權仍言之尚早，但參考其他國家例子，有由央行直接發行數碼貨幣，亦有由央行透過商業機構發行數碼貨幣。

余偉文指，金管局正與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面的央行數碼貨幣，稍後開始研究本地零售數碼港元，亦會繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）在香港進行技術測試，為本港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。

金融科技2025策略有五大主要範疇

余偉文指，「金融科技2025」策略旨在鼓勵金融業界於2025年前全面應用金融科技，並提供合理、高效的金融服務，惠及香港市民及整體經濟，而策略有五大主要範疇，分別是全面推展銀行數碼化、加深央行數碼貨幣研究、發揮數據基建潛能、擴展金融科技人才庫及善用資源政策支持發展。

金管局會推出金融科技應用評估，檢視銀行現時及未來數年内採用金融科技的情況，找出未被廣泛採納而需要金管局提供協助的金融科技業務領域或具體科技類別，未來會繼續發布更多監管指引，便利銀行採用創新科技，並會身體力行，透過先進科技將銀行監管過程數碼化。

金發局指八成央行正研發數碼貨幣【下一頁】

提升香港現有的數據基建

為充分發揮新世代香港銀行業的潛力，金管局會率先提升香港現有的數據基建，並建立新基建，包括「商業數據通」、企業版「智方便」和「區塊鏈共用信貸資料平台」，在取得數據所有者同意的前提下，促進數據共享。

金管局計劃與多個策略夥伴合作，推出多項措施，培育更多學生和銀行從業員成爲全面的金融科技專才。措施包括制定金融科技培訓課程及資歷架構，以及推動業界和學術界的合作項目，例如9月試點推出的「金融科技先鋒聯網」計劃，為研究生提供實習機會，參與銀行的金融科技項目，研究聯盟式學習及其他人工智能技術。

金管局將會聯同業界各主要持份者成立「金融科技跨界別協調小組」，制定有利政策，支持香港金融科技生態發展。此外，金管局會繼續籌備「香港增長組合」，以鞏固香港作爲金融、商貿和創科中心的地位。金管局亦會提升「金融科技監管沙盒」，探討為合資格金融科技項目提供資助的可行性，並正就此與創新科技署商討。

（第二版加入數碼港元內容）

相關文章：【疫苗接種】金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單 鼓勵業界參考「疫苗假」安排

記者：謝智聰、陳韻妍