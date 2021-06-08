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【疫市營商】中小企５月份營商指數略跌　批發、商用服務業錄較大跌幅

商業 16:37 2021/06/08

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5月份中小企業務收益的現時動向指數從47.1，下跌至5月的44.3。

政府統計處今日發表2021年5月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從4月在收縮區域的47.1，下跌至5月的44.3。

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而對於6月份的業務收益展望動向指數為48.3。按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在5月較上月亦錄得不同程度的下跌，特別是批發業（從45.9下跌至37.8）及商用服務業（從48.6下跌至44.5）。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從4月的47.9下跌至5月的46.6，而未來一個月（即6月）的新訂單展望動向指數為47.9。

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛於5月依然審慎。與上一個月比較，大部分行業的細分指數在收縮區域內下跌。不過，飲食業的細分指數在擴張區域中保持穩定。

發言人進一步指出，營商氣氛往後將繼續取決於疫情發展及環球經濟復蘇的步伐。政府認為社會各界需共同努力做好防疫抗疫的工作，並積極參與疫苗接種計劃，創造有利條件讓經濟活動得以最大程度地恢復。

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責任編輯：葉泳珊

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