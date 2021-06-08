【黑客重擊】FBI追回近2千萬元比特幣　美司法部：反敗為勝

美國近日發生連串大型黑客網路攻擊事件，引發人們對食品和燃料供應中斷的擔憂。美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline上月遭黑客攻擊，被迫全面關閉網絡，最終向網路犯罪集團Darkside支付價值約440萬美元（約3,414萬港元）的比特幣作贖金。美國司法部最新表示已追回部分贖金，價值約230萬美元的比特幣（約1,785萬港元）。

司法部副部長Lisa Monaco表示，調查人員已經追回63.7個比特幣，目前市值約230萬美元。她指司法部已「找到並追回」Colonial Pipeline的大部分贖金，反敗為勝，推倒該網路犯罪集團。

雖然Lisa Monaco並未詳細解說當局如何追回這筆贖金，但綜合外媒引述分析人士指出，其中可能涉及美國聯邦調查局（FBI）調查人員與美國軍方的網路戰行動。據今天提交的宣誓書，FBI擁有解鎖黑客比特幣錢包的密鑰，惟未知FBI如何取得密鑰。

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FBI副局長Paul Abbate又在記者會中指，Darkside是總部設於俄羅斯的網路犯罪集團。他表示，FBI已追蹤超過100種勒索軟件，發現至少有90間美國企業受Darkside攻擊，包括製造商及醫療保健產品供應商。

此外，美國商務部長Gina Raimondo日前指出，總統拜登正在考慮包括軍事行動在內的各種選項，以對抗日漸增長的網絡威脅。並指拜登將在本月16日會晤俄羅斯總統普京時，討論有關議題。

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責任編輯：張寶燕