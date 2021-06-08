▲ 【會計監管】港府擬擴大財匯局權力並改名 從會計師公會盡收查察、調查及紀律處分職能

財務匯報局2019年從會計師公會取得上市公司核數師的查察、調查及紀律處分權力，財經事務及庫務局局長許正宇在最新網誌提及，財匯局近一年多運作順暢良好，港府將啟動改革，擴大財匯局查察、調查及紀律處分權力至所有核數師，從會計師公會完全剝離相關職能，財匯局將易名為會計及財務匯報局（會財局）（Accounting and Financial Reporting Council（AFRC））。

許正宇稱，有關會計師專業操守的主要規管工作交由財匯局執行，能更有效避免「自己人查自己人」，令規管制度的獨立性更有保障。

財匯局批審計質素「遠低於標準」【下一頁】

他續指，建議賦權財匯局負責發出會計師執業證書（practising certificate），以及對執業單位（Practice Units）和上市公司核數師進行註冊，讓財匯局的規管權力更為合理和完整。

許正宇稱，落實改革後，會計師公會將專注行業標準和長遠發展，包括負責會計師的註冊、培訓及考試，制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則。

財匯局早前與將與會計師公會加強資訊交流，詳見【下一頁】

許正宇稱，有關做法有助減低業界的合規負擔，提升監管效率，毋須由兩個不同機構就上市及非上市公司的項目對執業單位進行查察，形容「割裂式監管對業界做成一定的合規負擔」。

他表示，「財匯局接手執行上一輪改革至今已相當嫻熟，當下正是時候進一步推展改革」，該局已開始向主要持份者，包括公會、會計專業團體、業界代表及審計服務使用者等，說明方案內容，並正草擬相關條例草案。

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記者：麥德銘