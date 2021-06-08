【周大調富格曲@iM網欄】星級懷石料理 京都富小路やま岸

日本的飲食文化，早已深入我們的日常生活之中。除了各大日式百貨、超市之外，大街小巷裏，不難找到各式各樣的日式料理。多年來，不少星級日本餐廳亦先後於香港開設分店，作為海外擴張的試點。

最近，在書店巧遇從事飲食業的老朋友，言談之間得知附近開了一間星級懷石料理「京都富小路やま岸」。「富小路やま岸」本店位於京都河源町，開業短短數年已獲米芝蓮一星殊榮，去年更得到日本 The Tablelog Award 2020 金獎，座上客不乏城中名人，來頭不小。適逢家人生日將至，正想找個地方聚聚，遂拜托友人幫忙安排。

「富小路やま岸香港店」為首間海外分店，店內只有15個座位，經常客滿。訂位時得知吧檯早已滿座，幸得店長特別安排了一間貴賓房。雖然未能近距離欣賞主廚的手藝，佈置優雅的獨立貴賓房亦有另一番體會，還可以真真正正保持 social distance。

餐廳的裝修設計都充滿著京都古城的風格。正門選色沉實優雅，有隱世名店的風範。貴賓房只有4個座位，房間設計揉合了傳統茶室風格和現代的和風元素。除了頂級懷石料理之外，店主希望客人可以體驗到京都故有的歷史文化，感受到「茶道」、「花道」及「書道」的神髓。

不少日本餐廳都有日籍主廚坐鎮，「富小路やま岸」亦沒有例外，由日籍主廚義井富明主理。Omakase 均用上京都的時令優質食材。為確保食材質素，食材每天由日本新鮮運到，主廚再按照食物供應設計餐單。在嚴格的品質監控下，主廚力將京都本店的美食，原汁原味帶到香港。

▲ 招牌菜：海膽手卷

菜式的設計以茶懷石為基礎，好讓客人能從料理中感受到四季的變化。點選過清酒後，侍者介紹桌上的清酒杯。酒杯倒入凍酒後遇冷變色，櫻花樹圖案繼而「開花」，大家喝得高興。每碟菜式的擺碟造型都費盡心思，碟具為日本手作工藝品，限量製造，非常講究。

沒想到，印象最深刻的是他們的米飯。吃飯數十年，這碗飯有一股獨有的香甜，的確「一啖入魂」。細問之下，侍者道出箇中奧秘。首先，他們用的是長野縣八重原產的越光米，越光米早有「日本一」之美譽。再者，為了保持米粒的香味及鮮度，米粒都是餐廳訂購後才作打磨處理，再空運到港。煮飯用的水，是來自熊本縣阿蘇山脈的頂級天然水。天然水經過火山岩深層過濾，含豐富礦物質，屬於「軟水」，口感順滑。而煮飯用的陶瓷煲，是出自著名土瓷家族第九代傳人，中川一邊陶大師之手。盛飯時，侍者都是輕柔地將飯「滑」入碗內，以免破壞飯粒的完整。這一口飯，殊不簡單。

餐後，活像去了一趟京都；

後悔，沒有多吃一口靚飯。

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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