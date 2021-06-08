【大行點睇】瑞信指心通醫療獲母企強大支持　料明年可虧轉盈　首予「跑贏大市」評級

瑞信發表研究報告，首予心通醫療(02160) 「跑贏大市」評級，目標價21元。該行稱，心通醫療獲母企微創醫療(00853)強大支持，心通醫療銷售團隊可運用微創醫療銷售團隊滲透內地市場。在中國之外市場，心通醫療銷售及市務團隊可受惠微創醫療全球品牌影響力。



報告稱，心通醫療具綜合產品線，第二代TAVR(經導管主動瓣膜置換術)料快將獲批。長遠而言，料VitaFlow II成為板塊重大收入來源，而第二代設備亦降低醫生進行TAVR手術的風險。

該行料心通醫療今年虧損收窄至8,310萬元人民幣，明年轉賺5,120萬元人民幣，2023年純利進一步增至近2.59億元人民幣，對應今年每股虧損料4分人民幣，料明後兩年每股純利分別2分及11分人民幣。

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