  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (二) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保障員工】Uber Eats為送餐人員提供全新意外保險計劃　醫療費用賠償最高8萬元

商業 16:00 2021/06/08

分享：

Uber Eats 宣布從今天起，將為所有Uber Eats送餐人員提供全新送餐人員意外保險計劃

Uber Eats 宣布從今天起，將為所有Uber Eats送餐人員提供全新送餐人員意外保險計劃，可有高達 80,000元醫療費用賠償。

【新產品】譚仔三哥夥少爺啤推辣味啤酒　OK便利店優先發售21.9元

Uber Eats 與美亞保險合作，為獨立自僱的送餐人員提供保障，而送餐人員不需額外付費參與。Uber Eats送餐人員如於送餐途中因意外引致受傷而不能工作，合資格個案將獲美亞保險（AIG）提供不同的意外保障。

由即日起，所有 Uber Eats 送餐人員如在送餐途中（即從送餐人員接受 Uber Eats 訂單起，直至食物被送到客人手上） 發生意外，合資格個案將受以下保障：

  • 高達 HK$80,000 醫療費用賠償
  • 每日意外住院現金賠償
  • 高達 HK$40,000 整形或重建外科手術賠償

除以上保障外，此計劃亦包括其他意外或受傷保障，以及為永久傷殘或意外身故個案事主的配偶及子女，提供額外支援及賠償等。 
 
Uber Eats 香港區總經理 Elisa Janiec 表示：「根據去年一份問卷調查顯示，Uber Eats 平台上近半送餐人員是家庭收入支柱。」Uber Eats 希望為他們和其家人提供應有的保障、保護及安心，故透過本意外保險計劃支援及回饋選擇以 Uber Eats 靈活工作及賺取收入的各位送餐人員。

【消費券】電子消費券最快7月接受登記　八達通、支付寶先受惠　申請開戶數量增

【可口可樂迷注意】「可口可樂」推出全新香港限定包裝　結合貼地日常潮流用語

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【新產品】譚仔三哥夥少爺啤推辣味啤酒　OK便利店優先發售21.9元
今日
【新產品】譚仔三哥夥少爺啤推辣味啤酒　OK便利店優先發售21.9元
【消費券】電子消費券最快7月接受登記　八達通、支付寶先受惠　申請開戶數量增
今日
【消費券】電子消費券最快7月接受登記　八達通、支付寶先受惠　申請開戶數量增
【可口可樂迷注意】「可口可樂」推出全新香港限定包裝　結合貼地日常潮流用語
今日
【可口可樂迷注意】「可口可樂」推出全新香港限定包裝　結合貼地日常潮流用語
【消費優惠】黃埔天地6月推消費獎賞　現金券回贈高達25%
2021/06/07
【消費優惠】黃埔天地6月推消費獎賞　現金券回贈高達25%

你可能感興趣

【新產品】譚仔三哥夥少爺啤推辣味啤酒　OK便利店優先發售21.9元
今日 13:30
【新產品】譚仔三哥夥少爺啤推辣味啤酒　OK便利店優先發售21.9元
【消費券】電子消費券最快7月接受登記　八達通、支付寶先受惠　申請開戶數量增
今日 12:24
【消費券】電子消費券最快7月接受登記　八達通、支付寶先受惠　申請開戶數量增
【可口可樂迷注意】「可口可樂」推出全新香港限定包裝　結合貼地日常潮流用語
今日 14:55
【可口可樂迷注意】「可口可樂」推出全新香港限定包裝　結合貼地日常潮流用語
Uber Eats 手術 意外保險 Uber 香港 自僱

上一篇文章

【Bitcoin】1.2萬人出席比特幣大會　參與者：無懼Tesla CEO質疑

下一篇文章

【可口可樂迷注意】「可口可樂」推出全新香港限定包裝　結合貼地日常潮流用語
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件