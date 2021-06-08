【保障員工】Uber Eats為送餐人員提供全新意外保險計劃　醫療費用賠償最高8萬元

▲ Uber Eats 宣布從今天起，將為所有Uber Eats送餐人員提供全新送餐人員意外保險計劃

Uber Eats 宣布從今天起，將為所有Uber Eats送餐人員提供全新送餐人員意外保險計劃，可有高達 80,000元醫療費用賠償。

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Uber Eats 與美亞保險合作，為獨立自僱的送餐人員提供保障，而送餐人員不需額外付費參與。Uber Eats送餐人員如於送餐途中因意外引致受傷而不能工作，合資格個案將獲美亞保險（AIG）提供不同的意外保障。

由即日起，所有 Uber Eats 送餐人員如在送餐途中（即從送餐人員接受 Uber Eats 訂單起，直至食物被送到客人手上） 發生意外，合資格個案將受以下保障：

高達 HK$80,000 醫療費用賠償

每日意外住院現金賠償

高達 HK$40,000 整形或重建外科手術賠償

除以上保障外，此計劃亦包括其他意外或受傷保障，以及為永久傷殘或意外身故個案事主的配偶及子女，提供額外支援及賠償等。



Uber Eats 香港區總經理 Elisa Janiec 表示：「根據去年一份問卷調查顯示，Uber Eats 平台上近半送餐人員是家庭收入支柱。」Uber Eats 希望為他們和其家人提供應有的保障、保護及安心，故透過本意外保險計劃支援及回饋選擇以 Uber Eats 靈活工作及賺取收入的各位送餐人員。

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責任編輯：葉泳珊