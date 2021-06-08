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新世界推出1,000元疫苗津貼計劃 首階段5,000人受惠

理財智慧 18:04 2021/06/08

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港府鼓勵市民積極接種疫苗，商界亦紛紛推出打針抽獎、購物優惠等提高港人接種疫苗，新世界今日（8日）公布將推出新一輪抗疫措施，向基層派發1,000元資助金，作為疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼，並在首階段推出5,000個名額，最快於本月底開始發放。

新世界表示，今次計劃將會由3間非牟利機構，包括香港路德會社會 服務處、香港社區組織協會及聖雅各福群會Z推薦，及甄選服務對象，並安排發放方式，包括視乎受惠者的工作機構有否提供有薪針假、其健康諮詢或身體檢查需要。

【Google】Google濫用網上廣告市場 遭法國市場競爭管理局判罰 罰款金額高達2.2億歐元：【下一頁

疫苗接種的津貼預計由六月底至八月底陸續分批發放，受惠者須向有關非牟利機構出示已 接種兩劑疫苗的紀錄，發放詳情稍後由三間非牟利團體各自公布；集團並已預留額外 500 萬港元，視乎疫情發展，有需要時將研究展開第二階段計劃。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「由首創自助口罩提取機向基層每星期派發口罩，到今 次提供疫苗接種津貼，我們都非常重視與非牟利機構攜手，因應疫情的變化為基層人士提 供適切的抗疫援助，與社區共同抗疫。」

【政府工略】地政總署招聘公務員職位 只要求中學學歷 頂薪逾3萬：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

疫情 經濟 鄭志剛
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