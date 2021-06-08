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【職場熱話】拒絕轉六天工作後 老闆馬上請人 疑似要被辭退 網民：有得賠不知幾正！

理財智慧 17:54 2021/06/08

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在這時勢，被炒魷魚也是無可厚非的事。沒有反抗能力的打工仔只能咬緊牙關，在公司默默地工作，希望上司能看到自己的表現。近日有網民於網上討論區發文，指自己馬上要被辭職，想知道應該要如何面對。

網民經歷：

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有網民強烈要求樓主：「不加錢不答應！」和「勿要助長惡僱主！」另有人分析，指如果六天工作，就是沒有一半休假，並不是多20％工作時數這麼簡單。因此，樓主的月薪至少要提高50％才可以接受。

【職場熱話】同事厚臉皮要求幫忙做工作 還想搶功勞 網民怒言：「是不是人啊！」【下一頁

另一方面，有人覺得被炒也是好事。因為炒人是需要賠償的，如果工作過五年還能有長期服務金。樓主回應老闆仍想他多做三個月，好讓他教新人做事，令一眾網民批老闆沒腦子。

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責任編輯：張瑋婷

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