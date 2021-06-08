【ET講股通】孫運喜：科技股升跌一綫牽 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現反覆，恒指一度跌逾200點，及後跌幅收窄，全日跌5點，收報28781點，大市總成交1,226億元。恒生科指跌61點，收報7981點。續受反壟斷調查拖累，科技股受壓。

美團 （03690） 跌1%至297元。汽車股上揚，比亞迪 （01211） 升6.3%至201.6元。地產股造好，領展 （00823） 升1.9%至75.75元。

科指宜守保歷加通道中軸

外圍陰霾乍現，美國周四公布5月CPI，市場預期將高達4.7%，勢將影響聯儲局下周議息取向。大行研究顯示，高通脹時期，科技股表現較遜色，傳統股則利好。此外，市場風險胃納收縮，比特幣失守3.3萬美元，恐向下考驗3萬美元關，亦不利科技股。

恒生科指早前受制保歷加通道頂部回落，並失守上升趨勢綫，走勢一浪低於一浪，

後市還看能否守住保歷加通道中軸，若失守，恐無運行。恒指方面，短綫料續在20天綫至100天綫之間波動。

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