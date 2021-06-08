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德國憂歐盟成外交「人質」 反對成員國擁否決權

環球社會熱點 15:45 2021/06/08

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德國外長馬斯周一表示，希望歐盟廢除個別成員國在外交事務上擁有的否決權，以免阻礙多數成員同意的外交政策，避免歐盟成為外交事宜的「人質」，影響歐盟的團結。匈牙利政府認為被針對，公開批評歐盟是「紙老虎」。

【阿斯利康疫苗】EMA籲勿用肝素治血栓 憂情況惡化 【下一頁】

馬斯（Heiko Maas）周一（7日）出席德國外交人員會議時表示，不能讓歐盟的外交政策決定受個別成員國的反對而有所阻礙，從而讓歐盟變成外交事務上的「人質」。雖然馬斯未有點名指控，但外媒相信馬斯的言論針對匈牙利，因匈牙利政府多次與歐盟在外交事務唱反調。

匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）反批歐盟，指明是由德國左翼主導的歐盟左翼勢力攻擊匈牙利，因為匈牙利拒絕同意歐盟譴責中國的聯合聲明。奧爾班指聲明讓歐盟更似「可悲的紙老虎」，促請歐盟必須停止近年來因國內政治考量，而屢次採取的外交手段，避免重覆冷戰外交政策的錯誤。

歐盟禁止白俄客機進入領空 本月或通過制裁名單 【下一頁】

有匿名歐盟外交人員表示，成員國反對歐盟外交決定非罕見。過往荷蘭亦曾力排眾議，否決歐盟與烏克蘭的合作。然而，匿名歐盟外交人員指荷蘭及後有積極解決問題，但匈牙利卻不似有所行動。雖然歐盟仍然可以發表任何外交聲明，但缺少任何一國支持凸顯會歐盟不夠團結。

責任編輯：吳漢培

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