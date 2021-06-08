【港股追蹤】傳比亞迪有望成蘋果電動車電池供應商 全日急升逾6%

有報道指，蘋果（AAPL）正就旗下電動車項目的電池供應與寧德時代、比亞迪（01211）進行初步洽商。消息帶動比亞迪造好，現升6.3%，報201.6元，成交37.1億元。

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據了解，蘋果要求電池供應商需要在美國興建生產廠房，但寧德時代考慮到中美關係緊張以及成本問題，不願於當地設廠。另外，亦未知蘋果有否接觸其他電池供應商。

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報道稱，蘋果有意採用成本較低的磷酸鐵鋰電池，而非較貴的鎳和鈷。早前有消息指蘋果電動車將會應用其自身電池技術，但目前未知與寧德時代及比亞迪的洽談中是否包括蘋果自身技術或設計。

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