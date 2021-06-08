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【樓市熱話】太子180呎租1.2萬 兩年樓齡呎租66.6元 網民諷「灣仔都唔使呢個價」

股樓投資 16:32 2021/06/08

分享：

市區租盤向來搶手，租金較貴可理解，但若業主開價太高，則難免引來批評。近日有網民在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，出租太子半新盤逸新180呎單位，開價月租1.2萬，呎租變相高達66.6元，此帖隨即引來網友負評，指業主「獅子開大口」及「灣仔都唔使呢個價」。

據該網民所述：

  • 業主免佣自放，7月中起租，包管理費和差餉
  • 太子基隆街逸新15樓約180呎，放租$12000
  • 兩年樓齡，有露台，5分鐘到太子mtr
  • 包基本家電及傢俬(雪櫃，洗衣機，冷氣，電子爐，熱水爐，床架，衣櫃、書枱）
  • 求好租客，整齊，穩定，不養寵物，需要入息證明

出租單位相片：

    點擊圖片放大
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從網民提供的相片所見，該單位是一個STUDIO FLAT，一入屋已望見一張雙人床在客廳窗邊，旁邊有一張簡單的書桌及椅子，床尾位置則有一個擺放裝飾物的層架。雖然此單位僅180呎，但亦設有露台；景觀方面，向外望是全樓景，但尚算開揚。廁所略細，設有淋浴企缸。開放式廚房則設在大門的旁邊。

【樓市熱話】市區新盤放租  222呎租金13.5K  網民嫌床都放唔落 「好似監倉」【見下頁

【樓市熱話】換上班地點 想三個月後搬走  被要求付全餘下租金 網民上網求助被批沒帶腦【見下頁

參考中原地產網的資料，現時逸新180呎單位的租金，大約為1萬元；而面積大一點226呎單位租金為1.1萬元；而312呎單位租金1.48萬元，平均呎租介乎47至55.5元。

對於此單位呎租高達66.6元，網友的反應相當大：

幾時有租金管制，唔好等啲業主獅子開大口，話租幾多就幾多

免佣係方便大家唔使比AA食，唔係比業主一個人自肥呀！

啟德3年樓高層園景尺價35.2租緊比人，忽然覺得自己好有良心

土瓜灣屋苑都係12000元，仲要係400呎，大過呢度一半有多。要供樓又供唔起，未搵水魚幫佢供樓囉…住嗰個都傻！

最初放租價係九千幾，估唔到爆疫情仲上升租金

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記者：李兆明

 

 

 

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