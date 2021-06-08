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【大行點睇】新品牌獲市場認可 瑞信列安踏為行內首選

股樓投資 15:17 2021/06/08

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瑞信研究報告指，安踏體育 （02020） 正進行品牌改革，將品牌變得更加高端，而旗下Fila品牌透過增加門店等，目標未來5年收入倍增。公司預計，新品牌Anta Guoqi今年料開店達到30間。

大行給予目標價：

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瑞信指，Anta Guoqi的產品即使在低折扣下，仍然獲市場追捧，利潤率料不錯。瑞信預計安踏品牌盈利內生增長在今年及明年將達到近兩成，同時Fila盈利內生增長今明兩年達到34%及21%，明年經營利潤率將由24.9%增至26.3%，因此上調安踏體育的盈利預測，今明兩年盈利較原來盈計分別提高3%及6%。

瑞信視安踏體育仍為行內首選，目標價由154元升至189元，並維持「買入」評級。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 品牌 安踏體育（02020） 目標價 買入

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