傳Google也推摺疊手機、料明年初面世　由三星供應屏幕

繼三星（Samsung）在2019年首推摺疊手機產品線之後，近年各手機品牌紛紛研發摺疊手機搶攻市場。據外國網站《SamMobile》報道，三星除了準備推出Galaxy Z Fold 3等新款摺疊手機，今年更計劃向Google、Vivo、OPPO等品牌提供摺機屏幕。

報道指，Google除發布常規旗艦機款Pixel 6、Pixel 6 Pro外，還將推出摺疊手機。三星將於今年10月為Google提供可摺疊OLED屏幕，尺寸為7.6吋，分辨率可能是FHD+，屏幕縱橫比例接近1:1。該Google摺疊手機更可能命名為「GooglePixel Fold」，預計在今年底或明年初登場。

作為Google旗下首款摺疊手機，報道指，GooglePixel Fold還將帶來新的軟件交互體驗，可能會將Android 12與摺疊屏幕進行深度適配；三星還將會為Vivo、OPPO等國產手機品牌提供摺疊屏幕，有關新產品可能會在下半年面世。

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責任編輯：張寶燕