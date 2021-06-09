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【bitcoin】無懼比特幣大起大跌　薩爾瓦多通過法案把比特幣納入法定貨幣

Hot Talk 14:06 2021/06/09

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位於中美洲的薩爾瓦多（El Salvador）總統Nayib Bukele近日則宣佈，未來擬提交草案給國會，計劃將比特幣納入當地法定貨幣。

虛擬貨幣價格大起大落，不少國家近月擬落實監管與虛擬貨幣有關的交易業務。不過，位於中美洲的薩爾瓦多（El Salvador）總統Nayib Bukele近日則提交草案給國會，將比特幣納入當地法定貨幣之一。當地國會香港時間周三（6月9日）下午2時就有關法案進行投票，法案獲大比數通過，比特幣已成為當地法定貨幣。

特朗普指自己不喜歡比特幣，詳見﹕【下一頁】

早前在邁阿密上周六（6日）舉辦的比特幣2021年會議中，支付平台Strike的創始人Jack Mallers宣佈，Strike將與薩爾瓦多合作，幫助該國建設現代金融基礎設施。Nayib Bukele當時表示，下周他將向國會提交一項法案，令比特幣成為該國法定貨幣。

7成市民沒有開設銀行帳戶

現年39歲的Nayib Bukele在社交平台Twitter上表示，比特幣目前市值約6800億美元，若其中1%投資在薩爾瓦多，該國國內生產總值（GDP）將增加25%，同時亦可為當地創造就業機會，改善國內經濟。

Nayib Bukele在社交平台Twitter上發文。

薩爾瓦多考慮把比特幣納入法定貨幣，或與該國經濟結構有關。據CIA World Factbook數據，截至2017年，薩爾瓦多有接近5分之1國內生產總值供賴從國外寄回的滙款，國內近7成人口亦沒有銀行帳戶。若該國市民使用比特幣作為主要支付工具，便可節省其他金融服務機構對國際轉賬收取的服務費。

此外，薩爾瓦多商務部部長周一（7日）澄清部分媒體報道，表示比特幣並不會取代美元，美元在該國仍然會是當地法定貨幣。美元在2001年起成為薩爾瓦多的法定貨幣。

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 經濟 金融服務 薩爾瓦多 中美洲 金融 美元 比特幣

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